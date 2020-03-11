جوسيب إليشيتش يُحدث انقلابًا في جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

أحدث لاعب وسط نادي أتالانتا “جوسيب إليشيتش” إنقلابًا في صراع جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بالسوبر هاتريك الذي سجله ليلة الثلاثاء 10-3-2020، على ملعب فالنسيا “المستايا” في افتتاح مباريات إياب ثمن النهائي.

وواصل أتالانتا مفاجآته المدوية في نسخة هذا العام، وقطع ورقة العبور إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على فالنسيا في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 8/4، بواقع أربعة أهداف في الذهاب مقابل هدف، ومثلهم في الإياب مقابل ثلاثة.

وافتتح أتالانتا التسجيل في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول إثر ركلة جزاء نفذها إليشيتش الذي عاد في الدقيقة 43 ليُسجل الهدف الثاني من علامة الجزاء أيضًا، وخلال الشوط الثاني أضاف إليشيتش هدفين آخرين في الدقيقتين 71 و82.

وكان أتالانتا المُرشح الأول لتوديع دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بسبب ثلاث خسائر في افتتاح دور المجموعات، إلا أنه تعافى في مرحلة الإياب بفضل التعادل مع مانشستر سيتي 1/1 ثم هزيمة شاختار دونيتسك الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي، ليجد نفسه في مرحلة خروج المغلوب بأقل رصيد نقطي بين جميع الأندية المتأهلة.

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جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

يتصدر المهاجم الدولي البولندي “روبرت ليفاندوفسكي” جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2020/2019 برصيد 11 هدفًا، كان آخرهم أمام تشيلسي في ذهاب ثمن النهائي.

ويتبع مهاجم بايرن ميونخ في جدول الترتيب، الهداف النرويجي “إرلينج هالاند” برصيد 10 أهداف من بينهم 8 رفقة ناديه السابق ريد بول سالزبورج النسماوي، وثنائية مع فريقه الجديد “دورتموند” الذي انضم لصفوفه خلال الميركاتو الشتوي 2020.

ويتشارك الثلاثي “هاري كين وسيرج جنابري وديرس ميرتنز” في المركز الثالث بجدول ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف لكل منهم، ويأتي من بعدهم 7 لاعبين في المركز الرابع، من ضمنهم “جوسيب إليشيتش” بفضل السوبر هاتريك الذي سجله في شباك فالنسيا.

واستطاع إليشيتش تجاوز رودريجو وكريم بنزيمة وأشرف حكيمي ومحمد صلاح خلال مباراة واحدة، ويمكنه مواصلة الزحف التاريخي نحو صدارة جدول هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إذا ما تعامل بنفس درجة الحسم التي تمتع بها في مباراتي فالنسيا.

إليكم الجدول كاملاً