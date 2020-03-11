أهداف مباراة توتنهام ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

لقن فريق لايبزيج الألماني نظيره توتنهام الإنجليزي درساً قاسياً بعدما تغلب عليه بثلاثية نظيفة، مساء اليوم الثلاثاء 10-3-2020، على ملعب “ريد بول آرينا” وتأهل الفريق الألماني الى الدور ربع نهائي فى بطولة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح “سابيتسر” التسجيل للفريق الألماني بتسديدة منخفضة من 20 مترا في الدقيقة العاشرة ولم يترك لايبزيج الفرصة لمنافسه الذي لعب بدون ثنائي الهجوم المصاب هاري كين وسون هيونج-مين إذ أجبره على العودة للدفاع.

وعزز قائد لايبزيج من تقدم فريقه في الدقيقة 21 عندما حول تمريرة أنخيلينيو العرضية بضربة رأس داخل المرمى وبدا أن لاعبي توتنهام فقدوا تركيزهم.

وأكمل “إميل فورسبيرج” ثلاثية فريقه في الدقيقة 87، من أول لمسة للاعب بتسديد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد ارتداد الكرة من مدافعي فريق توتنهام بعد عرضية من اللاعب “هيدارا”.

وسدد فريق المدرب جوزيه مورينيو، الذي لم يفز في أي مباراة منذ خسارته 1-صفر أمام لايبزيج بمواجهة الذهاب في لندن الشهر الماضي، كرة واحدة على المرمى في الشوط الأول عبر جيوفاني لوسيلسو وظهر تأثير غياب كين وسون.

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وافتقد توتنهام المبتلى بالإصابات جهود الجناح ستيفن برجفاين والمدافع بن ديفيز وعانى لمجاراة سرعة لايبزيج وتعرض دفاعه لخطر دائم ولم يهدد مرمى منافسه.