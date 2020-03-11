رياضة | الترام في ضيافة مركز شباب المعمورة في مواجهة مرتقبة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترام في ضيافة مركز شباب المعمورة في مواجهة مرتقبة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق الترام صاحب المركز الثالث برصيد 48نقطه ضيفا ثقيلا علي فريق مركز شباب المعموره ،صاحب المركز التاسع برصيد 33نقطة، اليوم الأربعاء، في مباراه مؤجلة لهما من الأسبوع الـ28 للقسم الثالث،نظرا لسوء الأحوال الجوية.

يسعي الترام في هذه المباراه للفوز بثلاث نقاط المباراه ليستمر في المنافسه مع سبورتنج ومياه البحيره خاصة بعد هزيمين الفريقن في مباراتهم السابقة.

كما يسعي فريق مركز شباب المعموره أيضا للفوز بثلاث نقاط المباراه، ليؤكد بقاؤه في دوري القسم الثالث لذلك ستكون هذه المباراه هامه للفريقين.

وكانت نتيجه باقي الفرق في هذه الجوله علي النحو التالي:

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نادي بدر1/1نهضه العامريه.

ش كوم حماده0/2سبورتنج.

ش العبور 0/0كفر الدوار.

حوش عيسى 0/3رشيد.

كفر بولين 0/1مياه البحيره.

البترول 0/3ش القباري.

كوم حماده 1/1ايتاي البارود.

وتقام مباريات الجوله 29يوم 14من الشهر الحالي علي النحو التالي:

سبورتنج /بدر.

م ش ايتاي البارود /بولين.

رشيد /العبور.

غزل كفر الدوار/م ش المعموره.

الترام /م ش كوم حماده.

نهضه العامريه /اسكندريه للبترول.

القباري / كوم حماده.

ترتيب المجموعه الحادية عشر

1/سبورتنج 53 نقطة.

2/مياه البحيره 51 نقطة.

3/الترام 48 نقطة.

4/مركز شباب كوم حماده 48 نقطة.

5/اسكندريه للبترول43 نقطة.

6/بدر 37 نقطة.

7/مركز شباب كفر بولين 37 نقطة.

8/ايتاي البارود37 نقطة.

9/مركز شباب المعموره 33 نقطة.

10/ العامريه 32 نقطة.

11/مركز شباب العبور 32 نقطة.

12/حوش عيسى 31 نقطة.

13/كفر الدوار 30 نقطة.

14/كوم حماده 30 نقطة.

15/رشيد 23 نقطة.

16/القباري 17 نقطة.