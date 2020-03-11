رياضة | كشف حساب مورينيو بعد فضيحة لايزبيج الأوروبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف حساب مورينيو بعد فضيحة لايزبيج الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خيب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي آمال جماهير السبيرز بالخروج أمام لايزبيج الألماني من دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

توتنهام يغادر دوري الأبطال وسط حسرة جماهيره

وكان الفريق الإنجليزي توتنهام هوتسبير بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قد ودع مسابقة دوري أبطال أوروبا، من دور الستة عشر بخسارة من لايزبيج الألماني برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليودع السبيرز البطولة الأوروبية وسط حسرة جماهير ملعب "رد بول أرينا" معقل الإنجيلز.

كشف حساب مورينيو في بطولة دوري أبطال أوروبا

Advertisements

ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام كشف حساب مورينيو في مسابقة دوري أبطال أوروبا عقب توديع توتنهام المسابقة مساء اليوم الثلاثاء على يد لايزبيج الألماني.

مورينيو بدأ مشاواره مع فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا بالفوز على النجم الاحمر بخماسية نظيفة ذهاباً في دور المجموعات قبل أن يكرر الفوز في لقاء الإياب برباعية.

اللقاء الثالث كان الفوز أمام اولبياكوس برباعية مقابل هدفين في نفس المرحلة ليعود المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ليخسر بثلاثية مقابل هدف أمام بايرن ميونيخ ولكن السبيرز تاهلوا من مرحلة دور المجموعات خلف الفريق الألماني ليضرب موعداً مع فريق لايزبيج الألماني.

لايزبيج الألماني ينهي مسيرة مورينيو في دوري الأبطال

واستمرارا لنتائج الفريق الإنجليزي المذبذبة تغلب فريق لايزبيج الألماني على توتنهام هوتسبير بهدف نظيف في مباراة ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا على ملعب السبيرز قبل أن يعاود الفريق الألماني الفوز بثلاثية في لقاء الإياب ليكتب بطاقة خروج فريق جوزيه مورينيو المخيبة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.