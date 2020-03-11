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رياضة | أتالانتا يؤكد فوزه على فالنسيا ويطيح به خارج دوري أبطال أوروبا

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتالانتا يؤكد فوزه على فالنسيا ويطيح به خارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:59 م

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أتالانتا ضد فالنسيا

أتالانتا ضد فالنسيا

عبدالقادر عرابي

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ودع فريق فالنسيا الإسباني بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، عقب خسارته في لقاء العودة مع ضيفه أتالانتا بثلاثة أهداف مقابل أربعة، في اللقاء الذي شهده ملعب "ميستايا" وسط مدرجات خاوية بسبب المدعو "كورونا".

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وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز أتالانتا بنتيجة 4-1 بملعب سان سيرو، وبذلك يتأهل الفريق الإيطالي بمجموع المبارتين بنتيجة 8-4، ويبلغ دور الـ8 للمرة الأولى في تاريخه.

تعملق النجم السلوفيني يوزيب إيليسيتش نجم أتلانتا بتسجيله رباعية في الدقائق 3 و 43 و71 و82، بينما سجل كيفين جاميرو لفالنسيا في مناسبتين في الدقيقتين 21 و51، وأضاف فيران توريس الهدف الثالث في الدقيقة 67.

جاءت المباراة مفتوحة بين الفريقين دون وجود تحفظات دفاعية، وأنهى إيليسيتش حالة جس النبض بتسجيله هدف مبكر من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة، رد عليه جاميرو بالتعادل في الدقيقة 21.

أضاف السلوفيني الهدف الثاني بنفس طريقه الهدف الأول، لينتهي الشوط لأول بفوز أتالانتا بنتيجة 2-1.

في الشوط لثاني، سجل جاميرو هدف التعادل في الدقيقة 51، قبل أن يتقدم فيران توريس لفالنسيا في الدقيقة 67 من تمريرة داني باريخو.

لم يهنأ لاعبو فالنسيا بالفوز الشرفي، ليرد إيليسيتش بهدفين متتاليين في الدقيقة 71 و82، لينهي المباراة بفوز فريقه برباعية مقابل ثلاث أهداف، ويبلغ الفريق دور الثمانية للمرة الأولى في تاريخه.

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