رياضة | عاجل.. مورينيو يوجه صدمة لجماهير توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مورينيو يوجه صدمة لجماهير توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام، صدمة مدوية لجماهير السبيرز، بعدما كشف صعوبة خوض لاعبه ستيفن بيرجوين، لأي مباراة أخرى هذا الموسم، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.



وكان الجناح الهولندي المنضم لتوتنهام في يناير الماضي، قد تعرض للإصابة بالتواء في الكاحل خلال مباراة بيرنلي في البريميرليج، ويتوقع مورينيو أن الإصابة سيئة بما يكفي لإبعاده لنهاية الموسم.

وتحدث مورينيو في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس"، قائلا: "لا أتوقع أن يلعب بيرجوين مرة أخرى هذا الموسم"، مضيفًا: "لم أتعرض لذلك من قبل، خاصة عندما نتحدث عن الإصابات المؤلمة الطويلة". Advertisements

وتابع: "إصابة هاري كين لم تكن مؤلمة، بل في أصعب أوقات الموسم".

وأختتم حديثه قائلا: "هوجو لوريس، سيسوكو، سون، وستيفن بيرجوين جميعهم تعرضوا لإصابات طويلة".