رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء: بيريز يفاوض صفقة مدوية.. صدمة تضرب الملكي قبل لقاء السيتي.. كواليس الانقلاب على زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء: بيريز يفاوض صفقة مدوية.. صدمة تضرب الملكي قبل لقاء السيتي.. كواليس الانقلاب على زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الثلاثاء 10 مارس 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها إصابة كلا من كورتوا حارس مرمى الفريق ومارسيلو نجم الفريق قبل مواجهة مانشستر سيتي في مباراة العودة في دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- ريال مدريد يدرس التعاقد مع مهاجم مانسشتر سيتي

فجر تقرير صحفي عالمي مفاجأة من العيار الثقيل حول تفكير إدارة نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع المهاجم الدولي الأرجنتيني سيرجو أجويرو لاعب نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم النادي الملكي.

وقال موقع "le10sport" الفرنسي:"فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، يدرس إحضار منافس قوي لكريم بنزيما في هجوم الميرنجي، ويرى أن أجويرو هو الأنسب لذلك مع اقتراب نهاية عقده مع النادي الإنجليزي الموسم المقبل، ويعتبر رحيله عن مانشستر أقرب من أي وقتٍ مضى".

وأضاف الموقع الفرنسي:" نادي مانشستر سيتي ينتظر حكم المحكمة الرياضية بشأن قرار الاتحاد الأوروبي يويفا بحرمانه من المشاركات الأوروبية لمدة عامين مقبلين، بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف، النادي الإنجليزي سيسمح لأجويرو بالرحيل في الصيف المقبل، إذا تم منع الفريق من المشاركة بدوري أبطال أوروبا بدءًا من الموسم الجديد".

يذكر أن المهاجم الدولي الأرجنتيني قد انضم لصفوف نادي مانسشتر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2011 قادما من صفوف نادي اتلتيكو مدريد الإسباني وينتهي عقده مع النادي الإنجليزي الموسم المقبل.

- جوارديولا يعلق على احتمالية إقامة مباراة ريال مدريد بدون جماهير

علق بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على احتمالية إقامة مباراة فريقه ضد ريال مدريد الاسبوع المقبل على ملعب الاتحاد في إطار منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بدون جماهير.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية : "‏في إسبانيا المباريات بدأت تلعب خلف الأبواب المغلقة كما الحال في إيطاليا، وأعتقد أن ذلك سيحدث هنا أيضا.

وأضاف : "لا أحب اللعب بدون وجود جماهير، لكننا سنتبع التعليمات في جميع الأحوال، ‏وإذا قال يويفا إن علينا اللعب بدون جماهير فسنفعل ذلك.

وتابع : "أريد أن ألعب في وجود جماهيرنا دائما، ولكن صحة الجميع هي الشيء الأهم من كرة القدم"

- باريس يزاحم ريال مدريد على صفقة كبرى

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة باريس سان جيرمان، تسعى لضم صفقة هجومية جديدة في الصيف المقبل.

وذكر برنامج "إل شرنجيتو" الإسباني الشهير، فإن سان جيرمان سيكون أحد المتنافسين على ضم هاري كين نجم توتنهام في الصيف المقبل، بجانب ريال مدريد الذي وضعه ضمن أجندة اختياراته لتدعيم خط الهجوم.

وتابع البرنامج الإسباني، أن انتهاء عقد كافاني، وعدم وضوح موقف ماورو إيكاردي، هو ما دفع البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، للتفكير في ضم كين.

ويغيب كين عن توتنهام منذ بداية العام الحالي بسبب إصابة قوية في الكاحل.

وكانت أنباء قد خرجت خلال الأيام الماضية، تفيد بأن كين سيرحل عن توتنهام إذا لم يتأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

- الصراع يشتد بين ريال مدريد وسان جيرمان بسبب جوهرة توتنهام

أشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن تحديد إدارة باريس سان جيرمان، لخيار هجومي من أجل ضمه في الصيف المقبل.

وكشف برنامج "إل شرنجيتو" الإسباني الشهير، فإن سان جيرمان سيكون أحد المتنافسين على ضم هاري كين نجم توتنهام في الصيف المقبل، بجانب ريال مدريد الذي وضعه ضمن أجندة اختياراته لتدعيم خط الهجوم.

وأشار التقرير إلى أن انتهاء عقد إدينسون كافاني، وعدم اتضاح موقف ماورو إيكاردي، هو ما دفع البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، للتفكير في ضم كين.

ويغيب كين عن توتنهام منذ بداية العام الحالي بسبب إصابة قوية في الكاحل.

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وكانت أنباء قد خرجت خلال الأيام الماضية، تفيد بأن كين سيرحل عن توتنهام إذا لم يتأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد

- صدمة في ريال مدريد قبل موقعة مانشستر سيتي

أعلن نادي ريال مدريد ظهر اليوم الثلاثاء، في بيان رسمي الإصابات التي تعرض لها نجمي الفريق، خلال الخسارة ضد ريال بيتيس، بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الـ27 من الليجا.

وقال النادي خلال بيانه الذي نشره على موقعه الإلكتروني: "أثبتت الفحوصات التي أجراها الحارس تيبو كورتوا، إصابته في العضلة الضامة للقدم اليسرى، وبانتظار التطورات".

وأضاف: "أوضحت الفحوصات التي أجراها الظهير الأيسر مارسيلو، إصابته في العضلة ذات الرأسين للقدم اليسرى".

وفي نفس السياق، أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن الثنائي لن يلحق بمواجهة مانشستر سيتي الحاسمة بإياب ثمن نهائي دوري الأبطال، وأنه سيتوجب على الفرنسي زين الدين زيدان الاعتماد على البديلين ألفونس أريولا وفيرلاند ميندي.

وخسر ريال مدريد لقاء الذهاب على أرضه بهدفين لهدف، وسيخوض مواجهة الإياب في معقل السيتيزنز، 17 مارس الجاري.

- كريسبو: لم أنتقل إلى ريال مدريد لهذا السبب

اكد اللاعب الدولي الأرجنتيني السابق ​هيرنان كريسبو​ إنه كان قريبًا من الانتقال إلى ​ريال مدريد​ الاسباني في 3 مناسبات منهم مرة كمدرب ومرتين كلاعب.

وقال كريسبو : "في 2002 كنت في لاتسيو وكان أحدنا أنا أو ​رونالدو​ هو من سيتوجه إلى ريال مدريد"

وأضاف: "لقد تعاقد الفريق الملكي مع رونالدو وقتها وذهبت أنا إلى إنتر كبديل له لو كان بقي في إنتر ذلك العام كنت سأقوم أنا بالتوقيع معالفريق الاسباني"

وتابع: "ثاني الفرص اتت بعد إصابة رود فان نستلروي وبسبب إصابته عرضوا عقدًا لمدة ستة أشهر فقط لأنهم أرادوا الإحلال والتجديد بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة ولكنني رفضت ذلك"

وأردف: "بعد اعتزالي اللعب قمت بتدريب شباب ​بارما​ ثم تجربة مع مودينا وبانفيلد وحين أتى كارلو أنشيلوتي لتدريب ريال مدريد كانت الخطة أن أكون أنا مساعده قبل أن يقع الاختيار على زين الدين ​زيدان​"

- ريال مدريد يدرس إقالة زيدان لـ3 أسباب

يدرس فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني إقالة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق والذي ينتهي عقده في يونيو 2022. وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن نية بيريز إقالة زيدان للأسباب التالية:

* عدم تحسن النتائج في الولاية الثانية لزيدان

* توتر العلاقة مع زيدان بسبب عدم منح اللاعبين الشباب فرصة المشاركة في المباريات

* إذا خرج من دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي

- صراع بين ريال مدريد وبايرن ميونخ على نجم مان سيتي

كشفت بعض التقارير أن نادي ​ريال مدريد​ يسعى للانضمام الى صراع الحصول على خدمات نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ليروي ساني​.

ووفقًا للتقارير أنبايرن ميونخ يعد هو المرشح الأكبر للحصول على خدمات ليروي ساني​، الذي عاد أخيرا إلى أرض الملعب بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة في بداية الموسم الحالي.

ومن جانبه يراقب ريال مدريد أيضًا التطورات، حيث أبدى المدرب ​زين الدين زيدان​ اعجابه باللاعب الألماني الموهوب.

ويقول "كيكر" إن العملاق الإسباني يمكنه التقدم في سعيه باتجاه ساني مع إعادة بايرن التفكير في خططه وقد يسقط اهتمامه باللاعب.