رياضة | حارس إنبي ينضم لمعسكر منتخب مصر لمواجهتي توجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس إنبي ينضم لمعسكر منتخب مصر لمواجهتي توجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام البدري لمواجهة توجو ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية يومي 26 و29 مارس المقبل.

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، قرر ضم محمود جاد حارس مرمي انبي، إلي مسعكر المنتخب المقبل المقرر انطلاقه يوم 23 مارس الجاري استعدادًا لمواجهتي توجو في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.

وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار"، إن البدري قرر ضم حارس إنبي بعد المستوى المتميز الذي يقدمه الحارس الشاب مع الفريق البترولي في الموسم الحالي.