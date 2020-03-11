اونلاين | مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وسموحة اليوم الأربعاء 11-3-2020 في الدوري المصري الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وسموحة اليوم الأربعاء 11-3-2020 في الدوري المصري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وسموحة الأربعاء 11/3/2020 في الدوري المصري الممتاز، حيث يبحث فريق الأهلي حامل اللقب عن مواصلة تحطيم الأرقام القياسية في الموسم الحالي، وذلك حينما يواجه ضيفه فريق سموحة في مساء يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2020 على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

ولا يزال المارد الأحمر لم يتعرض إلى الخسارة أو حتى يسقط في فخ التعادل في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة الأهلي ضد سموحة والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز.

تابع لايف مباراة الأهلي وسموحة مباشر، حيث يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق سموحة، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق الأهلي في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

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ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الأهلي في الفترة الماضية، نجح فريق الأهلي في تسجيل ثمانية أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الأهلي هدف واحد فقط لا غير في مرماه.

مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر، وسوف يدخل فريق سموحة مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الأهلي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق سموحة في تحقيق الانتصار في مباراة واحدة فقط لا غير، بينما سقط فريق سموحة في فخ التعادل في أربع مباريات أخرى.

رابط مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري الممتاز في يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2020 على الأراضي المصرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الأربعاء، في تمام الساعة:

الثامنة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

التاسعة والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

السابعة والنصف مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.