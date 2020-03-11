الامارات | العراقي محمد مصطفى: حظوظ دبا الحصن قوية في التأهل إلى «المحترفين»

شكرا لقرائتكم خبر عن العراقي محمد مصطفى: حظوظ دبا الحصن قوية في التأهل إلى «المحترفين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدافع الفريق الأول لنادي دبا الحصن، العراقي محمد مصطفى، المرحلة المقبلة لفريقه، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى، بالمصيرية والمهمة، من أجل الحفاظ على حظوظ الفريق الحالية بالمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للعب في دوري الخليج العربي، مؤكداً أن خط دفاع الفريق يتحمل مسؤولية مضافة خلال المباريات المتبقية، لدعم المردود الفني الكامل للفريق خلال المباريات.

وعقب انتهاء الجولة 16 من دوري الدرجة الأولى، يتصدر فريق الإمارات برصيد 36 نقطة، يليه دبا الحصن ثانياً برصيد 31 نقطة، ثم البطائح والحمرية ولكل منهما 26 نقطة، يليهما دبا الفجيرة في المركز الخامس برصيد 25 نقطة، ومصفوت 22، والعربي 16، والذيد والعروبة ولكل منهما 14، ثم مسافي 10، وأخيراً التعاون بنقطتين.

وقال محمد مصطفى لـ«الإمارات اليوم»: «حظوظ دبا الحصن قوية في التأهل إلى «المحترفين» ونعتز بأن فريقنا يمتلك أفضل دفاع بين فرق البطولة، حيث لم تهتز شباكنا سوى بتسعة أهداف، إضافة إلى أن الفريق خاض ثماني مباريات خرج منها بشباك نظيفة، وهذا الشيء يشجعنا على الحفاظ على هذا الرقم الذي يمكن وصفه بالإنجاز المرحلي، وعلينا تعزيزه حتى نهاية الموسم»، وتابع: «تنتظرنا خمس مباريات يمكن وصفها بالمصيرية، أياً كان الفريق الذي سنلعب معه، وأي مركز يحتله في ترتيب فرق البطولة، بل إن كل مباراة تعد المباراة النهائية، ونتطلع إلى أن نفوز بجميع تلك المباريات لنبقي الفرحة في أرجاء النادي»، وأكمل: «فريقنا سيلعب المباراة المقبلة أمام العربي، ونتطلع إلى أن نستعيد نغمة الانتصارات من خلالها، بعد التعادل مع الحمرية في الجولة الماضية».