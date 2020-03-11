الامارات | «عمومية السلة» 14 أبريل.. وتشهد إعلان النظام الأساسي للاتحاد

شكرا لقرائتكم خبر عن «عمومية السلة» 14 أبريل.. وتشهد إعلان النظام الأساسي للاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الأمين العام لاتحاد كرة السلة، سالم المطوع، عن تحديد 14 أبريل المقبل لانعقاد الجمعية العمومية العادية، التي يتخللها الكشف عن الصيغة المبدئية للنظام الأساسي للاتحاد، الذي تم العمل على صياغته منذ العام الماضي، بالتوافق مع الهيئة العامة للرياضية.وقال المطوع لـ«الإمارات اليوم» إن «تحديد الاتحاد في اجتماعه الأخير لموعد 14 أبريل المقبل لانعقاد جمعيته العمومية العادية، سيتزامن مع الإعلان عن الصيغة المبدئية للنظام الأساسي للاتحاد، الذي بدأ العمل على بنوده وصيغه القانونية بالتعاون من نخبة من رجال القانون والمحامين على مستوى الدولة».

موضحاً: «تشهد اللعبة متغيرات عديدة على صعيد المسابقات، وهي من الأمور المهمة التي يجب بحثها مع الأندية خلال انعقاد الجمعية العمومية، ليس على صعيد المسابقات فحسب، بل في مناقشة كل التفاصيل والمقترحات التي تقدمها الأندية، ما جعل موعد انعقاد الجمعية العمومية التاريخ الأنسب للكشف عن الصيغة الأولية للنظام الأساسي، خصوصاً أن من ضمن شروط إقامة الانتخابات في الدورة الجديدة للفترة بين 2021 و2024، اعتماد الاتحادات الرياضية لنظامها الأساسي لإدارة اللعبة، بدلاً من الاستعانة باللائحة الاسترشادية فقط».

وأضاف المطوع: «بالاستناد إلى الموعد المقترح لانطلاقة الانتخابات عقب شهر رمضان، كان لابد من وضع كل الترتيبات التي تضمن تحقيق تطلعات كرة السلة المستقبلية، في ظل تغييرات تم إدخالها على نظام مسابقات الرجال، فضلاً عن استحداث مسابقات جديدة، مثل مهرجانات أربعة ضد أربعة المخصصة لمراحل البراعم، والتي تقتصر على اللاعبين المواطنين فقط، فضلاً عن تقليص أعداد المقيمين الذين يسمح لهم بالمشاركة في مراحل البراعم، إذ لن يسمح بمشاركة المقيمين ضمن فئة (براعم ب)، على أن تقتصر مشاركة لاعب مقيم واحد في فئة (براعم أ) لفترتين فقط خلال المباراة، هما الربعان الأول والثالث».