الامارات | الشارقة بطلاً لدوري اليد للمرة الرابعة على التوالي

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة بطلاً لدوري اليد للمرة الرابعة على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج فريق الشارقة بطلاً لدوري كرة اليد للمرة الرابعة على التوالي، بعد فوزه أمس على ضيفه الجزيرة بنتيجة (30-24). وحسم «الملك» اللقب مبكراً في الجولة 16، وقبل جولتين من ختام المسابقة.

جاء ذلك بعد أن عزز الشارقة صدارته الترتيب العام برصيد 48 نقطة، كانت كفيلة بتتويجه، قبل ملاقاة الوصل وشباب الأهلي، خصوصاً أن نظام البطولة يمنح الخاسر نقطة إضافية في رصيده، ما يعني بلوغه مع ختام المسابقة 50 نقطة، في حال الخسارة بالجولتين المتبقيتين، ليظل معها متقدماً بنقطة على شباب الأهلي حتى مع فوز الأخير في كل مبارياته.

وأضاف الشارقة نجمة جديدة في بطولات الدوري، ببلوغه اللقب الـ14 تاريخياً، كما حصد لقبه الثالث في الموسم الجاري، بعد أن سبق له الفوز بكأس السوبر الإماراتي سبتمبر الماضي، ثم «السوبر الإماراتي البحريني» في ديسمبر 2019.

وفي صالة الشارقة، جاءت البداية متقاربة، قبل أن ينجح «الملك» في التقدم بفارق خمسة أهداف مع نهاية الشوط الأول (17-12)، ما أهله للصمود أمام صحوة الجزيرة المتأخرة، ثم حسم المباراة بفارق مريح (30-24).