شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يتسبب في إلغاء بطولة إنديان ويلز للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن منظمون إلغاء بطولة إنديان ويلز للتنس فى جنوب كاليفورنيا بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا. وقال ديفيد أجوس أستاذ الطب والهندسة الطبية الحيوية فى جامعة جنوب كاليفورنيا: «هناك خطورة كبيرة فى الوقت الحالى على الصحة العامة بمنطقة ريفرسايد كاونتى فى حال وجود تجمع كبير».

وأضاف: «ليس من المصلحة العامة للمشجعين واللاعبين والمناطق المجاورة إقامة المسابقة، يجب أن نتكاتف معا لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا». وكان من المفترض أن تنطلق البطولة يوم الثلاثاء وتجذب مجموعة من أبرز اللاعبين كما حضر حوالى 475 ألف مشجع منافسات العام الماضى.

وأكد المنظمون أنه يحق لأى شخص اشترى التذاكر بشكل مباشر من إدارة البطولة التقدم بطلب لاسترجاع المبلغ المالى لنسخة 2020 أو الحصول على رصيد فى تذاكر نسخة 2021.

وتأثرت العديد من الأحداث الرياضية حول العالم بفيروس كورونا وتقرر تأجيل مباريات لكرة القدم فى بطولة كبرى مثل الدورى الإيطالى أو إقامة مباريات دون حضور مشجعين، وحدث الأمر ذاته فى ألعاب أخرى حيث سيقام سباق جائزة البحرين ببطولة العالم فورمولا 1 للسيارات خلال الشهر الحالى بدون جماهير.

وأصيب أكثر من 106 آلاف شخص بفيروس كورونا فى العالم وتوفى 3600 على الأقل.

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على جانب آخر، مددت الرابطتان العالميتان لمحترفى ومحترفات التنس، الإجراءات الوقائية المتخذة، فى إطار المحاولات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحماية اللاعبين واللاعبات من الإصابة.

وقررت الرابطتان أن يتولى اللاعبون بأنفسهم إحضار المناشف وزجاجات المياه خلال البطولات المقبلة، وعدم الاعتماد على جامعى الكرات فى هذه المهمة.

كما قررت الرابطتان أن يرتدى جامعو الكرات قفازات فى أيديهم، مثل باقى أطقم العمل، وكذلك العاملون فى الخدمات الخاصة بالأطعمة والمشروبات.

وأصدرت الرابطتان، فى بيان مشترك، تعليماتهما إلى اللاعبين واللاعبات بعدم إلقاء المناشف أو القبعات أو عصابات الرأس إلى المشجعين، كأشياء تذكارية اعتاد اللاعبون واللاعبات تقديمها للجماهير عقب انتهاء المباريات.

وأكدت الرابطتان على ألا يحصل اللاعبون واللاعبات على أقلام من المشجعين فى المدرجات للتوقيعات التذكارية (الأوتوجراف(

وتابعت: «ينبغى تنفيذ هذه التعليمات والالتزام بها على مدار موسم الربيع الحالى، سواء كان فى البطولات التابعة للرابطة أو بطولات التحدى».