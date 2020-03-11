مبابي خضع لفحوصات كورونا والجماهير تنتظر النتيجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

خضع اللاعب الدولي الفرنسي ونجم نادي ​باريس سان جيرمان​ ​كيليان مبابي​ لفحوصات ​كورونا​ بعد ان ظهرت عليه بعض عوارض هذا المرض.



وغاب مبابي عن تدريبات فريقه ليومين واحس بالام في الحلق مع اوجاع في الصدر وارتفاع في الحرارة وهذه من ابرز صفات فيروس كورونا لذا تم اخضاعه للفحوصات اللازمة التي ستؤكد اصابته من عدمها.

اخر التقارير القادمة من فرنسا والتي تريد اراحة جماهير النادي ومنتخب الديوك اكدت ان نتيجة التحليل اتت سلبية بانتظار التاكيد الرسمي نهار الاربعاء مع الامل ان يبعد الله هذا الفيروس عن الجميع.