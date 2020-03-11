- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المفاوضات بين برشلونة وشتيغن تصل إلى حائط مسدود والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
أفادت تقارير صحفية أن المحادثات بين برشلونة والحارس مارك أندريه تير شتيغن وصلت إلى طريق مسدود، مع عجز عمالقة الدوري الإسباني عن تلبية مطالب حارس مرمى عالي المستوى.
وقد جرت مناقشات مع الدولي الألماني بشأن مستقبله، مع انتهاء سريان صفقته الحالية في صيف عام 2022.
كان برشلونة يأمل في إنهاء أي شائعات غير مرحب بها من خلال الاتفاق على شروط جديدة حيث أظهر الجانبان استعدادًا لإنجاز الصفقة، لكن التوصل إلى حل وسط يناسب جميع الأطراف أمر صعب.
مع وضع ذلك في الاعتبار، تم تعليق المفاوضات حتى نهاية الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر المفاوضات بين برشلونة وشتيغن تصل إلى حائط مسدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.