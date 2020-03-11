المفاوضات بين برشلونة وشتيغن تصل إلى حائط مسدود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

أفادت تقارير صحفية أن المحادثات بين ​برشلونة​ والحارس مارك أندريه تير ​شتيغن​ وصلت إلى طريق مسدود، مع عجز عمالقة ​الدوري الإسباني​ عن تلبية مطالب حارس مرمى عالي المستوى.

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وقد جرت مناقشات مع الدولي الألماني بشأن مستقبله، مع انتهاء سريان صفقته الحالية في صيف عام 2022.

كان برشلونة يأمل في إنهاء أي شائعات غير مرحب بها من خلال الاتفاق على شروط جديدة حيث أظهر الجانبان استعدادًا لإنجاز الصفقة، لكن التوصل إلى حل وسط يناسب جميع الأطراف أمر صعب.

مع وضع ذلك في الاعتبار، تم تعليق المفاوضات حتى نهاية الموسم.