شكرا لقرائتكم وزارة الشباب والرياضة تكشف مصير الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة ان الدوري المصري يُلعب بشكل طبيعي ولا نية لإلغائه . Advertisements وأضاف محمد فوزي في تصريحات تلفزيونية أن الدوري المصري في طريقه لإستكماله ولا توجد نيه تماما لإلغاء المسابقة نهائيا . واكمل دائما يتم التنسيق مع اللجنة الاولمبية الدولية في كافة الأحداث الرياضية ويتم اتخاذ القرار بالتنسيق مع كل المسؤلين .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الشباب والرياضة تكشف مصير الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.