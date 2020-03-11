شكرا لقرائتكم عواد يكشف كواليس أزمته مع سعفان .. ويؤكد: رحلت عن الإسماعيلي في الوقت المناسب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، النقاب عن أزمته مه سعفان الصغير مدرب حراس الاسماعيلي.

وقال عواد خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" سعفان الصغير هو مدربي وأدين له بكثير من الفضل".

وواصل:"سعفان الصغير يهاجمني ويتحدث عن رحيلي مع كل مباراة يخسرها الإسماعيلي في الدوري بلا أي داعٍ"

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وأوضح:" كنت أتابع باستمرار الصفقات التي سيبرمها مجلس ادارة الدراويش واستفسر عنها حباً في النادي وبصفتي قائد للفريق أيضاً ولكن سعفان الصغير كان يقول لي ليس لنا شأن بالأمر".

وأنهى حديثه مؤكداً على احترامه وعشقه للإسماعيلي وجماهيره، مشيراً إلى أنه اتخذ قرار الرحيل عن الفريق في الوقت المناسب عقب تفريغ الفريق من نجومه وبيع أفضل لاعبيه خلال موسم واحد".