شكرا لقرائتكم مسؤلو منتخب مصر ينفون إصابة كوكا بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو منتخب مصر ، انهم علي تواصل داءم بأحمد حسن كوكا مهاجم اوليمبياكوس اليوناني ، مؤكدين أنه لا صحة لما تردد حول اشتباه إصابته بفيروس الكورونا .

واوضح مسئولو منتخب مصر عدم صحة الواقعة التي ذكرتها صحيفة التليجراف بشأن مصافحة رئيس نادي اولمبياكوس اليوناني المصاب بالكورونا لجميع لاعبي الفريق ومن بينهم كوكا مما يجعله مشتبها في إصابته بالكورونا لاسيما وان اللاعب يخضع لفحوصات مستمرة ولم تشر الي إصابته بالفيروس .

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كانت صحيفة “التليجراف” قالت أن العاملين بنادي أولمبياكوس اليوناني الذي يضم بين صفوف الدولي أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر يخضعون حاليا للتحاليل الطيبة بعد مخالطتهم لرئيس النادي، الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا بعدما زار الأخير الفريق خلال الأسبوع الحالي.

وأعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر استدعاء أحمد حسن كوكا للانضمام إلى معسكر الفراعنة المقرر إقامته في مارس الجاري استعدادا لخوض مواجهتي توجو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 الكاميرون.

ويستعد منتخبنا لمواجهة توجو يومي 26 و 29 مارس الجاري في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا2021 بالكاميرون.