شكرا لقرائتكم طارق السيد: قولت للخطيب أنا قائد نادي الزمالك ومش أقل من أبو تريكة ومحمد بركات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وتابع طارق السيد عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "عقدت جلسة مع محمود الخطيب في منزله للانضمام فى الأهلي والخطيب رفض طلباتي المادية وقالي: "كفاية انك تلعب في الأهلي". وأوضح: "أبو تريكة وبركات كانوا اكتر الناس بياخدوا فلوس في الأهلي.. كانوا بياخدوا مليون و200 ألف جنيه في الموسم، وأنا طلبت 2 مليون"

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