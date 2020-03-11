شكرا لقرائتكم بسيوني: ظهرنا بشكل قوي أمام المقاولون و"VAR" سيحقق العدالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال بسيوني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "قدمنا مباراة كبيرة وسيطرنا على معظم مجريات الامور خلال الشوط الثاني وادركنا التعادل وكان بامكاننا تحقيق الفوز ولكن غاب التوفيق. Advertisements واردف: الروح القتالية والاداء الذي ظهرنا عليه يشعرنا بأن التوفيق قادم لا محالة. وعن تطبيق تقنية الفيديو اكد : الدور الأول للدوري شهد العديد من الأخطاء التحكيمية التي أثرت في النتائج وارى أن "الفار" سيحقق مزيد من العدالة في الدوري بنسبة 80% على الأقل.

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