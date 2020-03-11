شكرا لقرائتكم ضياء السيد : فايلر يستحق التجديد لموسمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واضاف ضياء في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ان فايلر يقود الاهلي في الطريق الصحيح لتحقيق البطولات مؤكدا على انه يتصدر الدوري دون التعرض لأي خسارة منذ بداية المسابقة . واكمل نجم الاهلي ان على مجلس إدارة النادي سرعة التجديد لهذا المدرب لموسمين قادمين .

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