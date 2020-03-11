شكرا لقرائتكم طارق السيد: الأهلي فاوضني 3 مرات والمقابل المادي كان العائق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتابع طارق السيد عبر تصريحات تليفزيونية: "الأهلي دخل معايا في مفاوضات 3 مرات، في 2003 و 2005 و 2008"

وأوضح: "في 2003، المسألة لم تحسم بسبب الأمور المادية كما أنني فضلت نادي الزمالك لانتمائي للنادي"

وأضاف: "في 2005، جلسنا في منزل إكرامي الشحات بصحبة ثابت البطل، وهنا عرضوا عليا مقابل أكبر في الفلوس ولكني رفضت لانتمائي لنادي الزمالك"

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وقال نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، إن نادي الزمالك خدعه في عام 2005 بعد تجديد عقده مع النادي على بياض. وتابع طارق السيد: "الزمالك قالي وقع ولو جالك عرض هنوافق ونمشيك ب 100 ألف دولار ولكنهم ضحكوا عليا"

وقال إن البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني للنادي الأهلي سابقا، فاوضه تليفونيا في 2008 :"جوزيه قالي أنت هتلعب جناج شمال وبركات جمبك في اليمين وهتعملوا ثنائي مميز".