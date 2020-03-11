شكرا لقرائتكم عبدالله جمعة لشقيقه الأصغر: تفوقت على صالح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه عبدالله جمعة، لاعب الزمالك، رسالة لشقيقه الاصغر عبد الرحمن، لاعب فريق الشباب بالنادي الابيض. قال عبدالله جمعة في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" عبد الرحمن مميز للغاية وأمهر من شقيقنا صالح". Advertisements ونصح عبد الله شقيقه عبد الرحمن جمعة الذي حل ضيفا على البرنامج في حلقة الليلة:" عليك بالتركيز في الملعب فقط لا غير". وانهى الظهير الأيسر للزمالك تصريحاته مداعبا شقيقه: "ابتعد عن لعبة بابچي".

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