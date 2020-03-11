شكرا لقرائتكم وليد عبد اللطيف: رئيس الزمالك لم يطلب مني الاعتذار بسبب واقعة الخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واضاف لاعب الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية ان حديثي عن رئيس الاهلي في قناة الزمالك ابعدني عن العمل في النادي والقناة مؤكدا ان رئيس الزمالك لم يطلب مني الاعتذار بسبب هذه الواقعة. Advertisements وتابع لاعب الزمالك السابق انه يتقدم بالاعتذار لسيد عبد الحفيظ مدير الكره بالاهلي بسبب تجاوزه في حقه، قائلا: " ان يتقدم للإعتذار ايضا لحازم امام لاعب الزمالك بسبب حديثي عنه بشكل سلبي في احدى القنوات خلال الفترة السابقة". واكمل انه يكن لهم كل الاحترام لانهم اصدقاء مؤكدا انه كان مجبراً على التجاوز ضدهم

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