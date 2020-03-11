شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة عن ركلة الترجيح الحاسمة في السوبر: لم أشعر بصعوبتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب عبد الله جمعة، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، عن سعادته بالبطولتين اللاتي حققهما الفريق الأبيض في فبراير الماضي وحصده لقبي السوبر المصري والأفريقي. قال جمعة في مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أغلقنا الآن ملف افريقيا ونركز في مباريات الدوري الممتاز ومشوارنا المحلي". وعن سؤاله عن ركلة الترجيح الحاسمة في لقاء السوبر المصري أمام الأهلي قال جمعة:"لم اشعر بأي صعوبة عند توجهي لتسديد الركلة ووفقت في تسجيلها وتوجنا باللقب على اثرها". Advertisements

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