شكرا لقرائتكم لاعب الزمالك الشاب: صالح جمعة مثلي الأعلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبد الرحمن جمعة، الشقيق الأصغر لصالح وعبد الله جمعة لاعبي الأهلي والزمالك على الترتيب، ان شقيقه صانع ألعاب الأهلي هو مثله الاعلى.

واضاف عبد الرحمن جمعة الذي يلعب بصفوف فريق الشباب بنادي الزمالك خلال حلوله ضيفا على برنامج زملكاوي مع طارق يحيي :"صالح شقيقي هو مثلي الأعلى محليا والبلجيكي دي بروين هو من يبهرني كثيرا من بين نجوم الكرة العالمية".

ووجه عبد الرحمن نصيحة لشقيقه الاكبر صالح على الهواء:" اتمنى ان تعود سريعا لتألقك وعليك أن تتذكر ما حققته مع منتخب مصر في دورة الألعاب الاولمبية في لندن قبل ٨ سنوات ماضية".