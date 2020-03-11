شكرا لقرائتكم طارق السعيد: شادي محمد توسل للاعبي الزمالك وقالنا براحة شوية بعد هدف جمال حمزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتابع طارق السعيد عبر تصريحات تليفزيونية: "الزمالك تجاهل تجديد عقدي فقررت الرحيل للأهلي.. وأفضل فترات حياتي الكروية كانت مع طارق السيد"

وأضاف السعيد: "الزمالك تجاهل تجديد عقدي فقررت الرحيل للأهلي ومحمود الخطيب يمتلك كاريزما تجبر أي لاعب على التوقيع للأهلي"

Advertisements

وقال نجم نادي الزمالك والأهلي ومنتخب مصر سابقا، إن شادي محمد، مدافع وقائد نادي الزمالك، توسل من لاعبي الأبيض، عدم تشكيل خطورة على مرمى الأهلي.

وقام طارق السعيد بتقليد شادي محمد وذلك عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "شادي محمد قائد الأهلي قال للاعبي الزمالك "بالراحة علينا شوية" في لقاء القمة"