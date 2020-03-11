شكرا لقرائتكم هيئة الأرصاد الجوية: اتحاد الكرة مطالب بتأجيل لقاء الزمالك والاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إيمان شاكر، رئيس مركز الاستشعار عن بعد بهيئة القوات الجوية، إن اتحاد الكرة مطالب بتأجيل لقاء الزمالك والاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل.

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وتابع إيمان شاكر في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "ننصح اتحاد الكرة بتأجيل لقاءات الدوري يوم الخميس المقبل بسبب سوء أحوال الطقس"

وأضاف: "هناك أمطار غزيرة يوم الخميس المقبل واجلنا الدراسة بسبب ذلك، وننصح بتأجيل اللقاءات بسبب سوء الطقس بشكل غير متوقع"