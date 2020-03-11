شكرا لقرائتكم الجبلاية: لا نية لتأجيل لقاء الاتحاد السكندري والزمالك بسبب سوء الطقس المحتمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة، انه لا نية لتأجيل مباراة الاتحاد السكندري والزمالك بالدوري المقرر لها مساء بعد غد الخميس باستاد المكس في الدوري الممتاز بسبب سوء الطقس المحتمل ، وقال مسئولو اتحاد الكرة انه لا نية لتأجيل المباراة كما يردد البعض ، موضحين ان القرارات من هذا النوع تكون من صلاحيات الحكم لو رأي ان الظروف لن تسمح باقامة المباراة ، وتابع مسئولو الجبلاية انه اذا اتخذ الحكم قراره بعدم اقامة المباراة ففي هذه الحالة تحدد ادارة المسابقات موعد جديد حسب اللائحة.

من ناحية أخرى ، التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم، الثلاثاء، بمجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الدولي، ضم اللقاء كلا من اللواء على درويش المدير التنفيذي للهيئة، السيد "الفريد" المستشار الزراعي للهيئة، اللواء محمد زين ممثل الهيئة العربية للتصنيع، ووليد عبد الوهاب أمين مجلس الإدارة.

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وخلال اللقاء بحث وزير الرياضة تأجيل صيانة أرضية الملعب الرئيسي لكرة القدم، تمهيدًا لاستضافة مباراتي الاهلي مع الوداد المغربي، والزمالك مع الرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال افريقيا مايو المقبل، وقد قرر وزير الرياضة بالتنسيق مع مجلس الإدارة تأجيل الصيانة إلى ١٠ مايو بدلاً من الأول من شهر أبريل.

وأكد وزير الرياضة أن قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك وجميع الأندية المصرية التى تشارك فى المنافسات الأفريقية لهم كامل الدعم في مشوارهم الأفريقي مطالبا الأهلى والزمالك وبيراميدز ببذل كل جهد ممكن للوصول للمباراة النهائية حتى تكون البطولتان من نصيب الأندية المصرية وتضاف لسجل الإنجازات الرياضية التي تشهدها مصر مؤخرًا