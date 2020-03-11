شكرا لقرائتكم هشام حطب: الاسكواش والخماسي الحديث اوقفا النشاط دون الرجوع للجنة الأولمبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وتابع هشام حطب في تصريحات تليفزيونية: "الاسكواش والخماسي الحديث اوقفا النشاط دون الرجوع للجنة الأولمبية" Advertisements وأوضح: "الاسكواش لعبة غير أولمبية، أما الخماسي الحديث فيها تجمعات كبيرة وأهالي اللاعبين خافوا عليهم" وأتم: "نلتزم بالتدابير الاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا والمرض لن يؤثر على استعدادات اللاعبين المصريين للأولمبياد"

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