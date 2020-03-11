زكري: الهلال بطل آسيا.. ومواجهته "عادية"

وصف نور الدين زكري مدرب ضمك مباراة فريقه أمام ضيفه الهلال يوم الأربعاء بـ"العادية"، معترفاً بقوة خصمه الذي يحمل لقب كأس دوري أبطال آسيا.

وقال زكري لبرنامج "في المرمى": مواجهة الهلال عادية، ولكن الهلال ليس فريقاً عادياً، فهو حامل لقب دوري أبطال آسيا، ونحتاج للفوز عليه حتى نصحح مسارنا في المسابقة.

وزاد حول وضع فريقه: اللاعبون الذين تواجدوا مع ضمك في بداية الموسم لم يكن ليستمروا في دوري المحترفين، ولو بدأنا بالفريق الحالي لحصلنا على مركز متقدم.