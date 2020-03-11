شكرا لقرائتكم عقد رعاية بين "أرامكو السعودية" و"فورمولا 1" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت شركة "أرامكو السعودية" يوم الثلاثاء عن دخولها في رعاية عالمية طويلة الأجل مع فورمولا-1، كأول رعاية عالمية من قبل "أرامكو" لحدث رياضي ضخم دون الكشف عن قيمة هذه الرعاية.

وأوضحت الشركة في بيان لها يوم الثلاثاء، أن هذه الرعاية ستعزز من حضور الشركة أمام جمهور عالمي يضم 500 مليون من المهتمين بسباقات السيارات.

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وتشمل ميزات الرعاية عرض العلامة التجارية لأرامكو السعودية في المسارات الخاصة بسباقات فورمولا-1 حول العالم، إضافة لتمتع الشركة بحقوق رعاية لمجموعة من سباقات البطولة الكبرى للعام 2020، وعرض شعار الشركة على كل المنصات الرقمية ووسائل البث المتكاملة لفورمولا-1.

ومن جانبه، قال رئيس "أرامكو السعودية" وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر :لا شك أن فورمولا-1، تمثل علامة تجارية رياضية مرموقة عالميا، ولديها ملايين المتابعين في الأسواق التي تهتم بها أرامكو السعودية.

وأكد: مع توسّع أرامكو السعودية في تطوير منتجات زيوت الأساس للمحركات والتطبيقات التي تتطلب درجات عالية من الأداء، تُعد مثل هذه الشراكات مهمة لمساعدتنا في تحقيق أهدافنا المرتبطة باستدامة الطلب على النفط، وكذلك زيادة الوعي العالمي بالدور الريادي لأرامكو السعودية.