شكرا لقرائتكم رسمياً.. مباراة بايرن وتشيلسي دون حضور جماهيري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء، أن مباراة الإياب في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي الإنجليزي ستتم بدون جمهور.
وأوضح النادي البافاري أن المباراة المقرر إقامتها في الثامن عشر من الشهر الجاري ستتم بدون جمهور وذلك في إطار التداعيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن مباريات فالنسيا وأتالانتا وباريس ودورتموند وبرشلونة ونابولي في الدور ذاته ستقام دون حضور جماهيري.
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