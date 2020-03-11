مالك نادٍ إنجليزي يكشف إصابته بفيروس كورونا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف إيفانجيلوس ماريناكيس مالك نادي نوتنغهام فورست، المنافس بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم ونادي أولمبياكوس اليوناني يوم الثلاثاء إصابته بفيروس كورونا. ونشر ماريناكيس الأنباء عبر صفحته الشخصية بتطبيق "إنستغرام" إذ ذكر : الفيروس الأخير زارني وشعرت أنني مضطر لإعلام الجمهور، أنا بصحة جيدة كلما أقوم بالإجراءات الضرورية والتزم بتعليمات الأطباء. أنصح بشدة كل المواطنين بأن يفعلوا نفس الأمر. أتمنى تعافي سريع للجميع. وحضر ماريناكيس مباراة نوتنغهام فورست أمام ميلوول يوم الجمعة ودخل النادي في محادثات مع رابطة الدوري الإنجليزي لمعرفة ماهي الاجراءات التي يجب اتخاذها. وذكر النادي في بيان : تم تشخيص حالة السيد ماريناكيس بعدما ظهرت الأعراض الأولية أثناء عودته لليونان مساء الاثنين، وخلال فترة تواجده في نوتنجهام لم تظهر عليه أي أعراض تفيد بانه يحمل الفيروس.

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