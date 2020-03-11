بعد هدفيه.. فاردي يُشعل الصراع على لقب هداف ’’البريميرليج‘‘.. هل يصمد صلاح أمام المهاجم المخضرم؟

كتب: ضياء السقا

أشعل المهاجم المخضرم جيمي فاردي، المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي 2020، بعدما أحرز هدفين، في مرمى أستون فيلا، في المباراة التي انتهت بفوز ليستر سيتي بأربعة أهداف نظيفة، مساء الإثنين، على ملعب "كينج باور"، في ختام منافسات الجولة الـ 29 من "البريميرليج".

ووصل فاردي للهدف رقم 19، يليه الجابوني بيير إيميريك أوبايمانج وصيفا بـ17 هدفا، والمصري محمد صلاح، نجم ليفربول ثالثا بـ16 هدفا بالتساوي مع أجوير مهاجم السيتي، وإنجز رابعا بـ15 هدفا، وماني وراشفود بـ14 هدفا لكل منهما.

وكان صلاح قد أحرز هدفا رائعا في مرمى بورنموث، ليقود فريقه للفوز عليه بهدفين لهدف.

وكان النجم المصري قد أحرز لقب هداف الدوري الإنجليزي، في الموسمين السابقين، في إنجاز تاريخي، ويأمل الفرعون في الحفاظ على لقبه المفضل هذا العام.

ويستضيف ليفربول، نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، في العاشرة مساء الأربعاء، على ملعب "أنفيلد"، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان أتلتيكو مدريد، قد فاز في مباراة الذهاب في إسبانيا بهدف دون رد، ويحتاج الريدز للفوز بفارق هدفين لضمان التأهل، على الجانب الأخر يكفي أتلتيكو التعادل أو حتى الخسارة بأي نتيجة بفارق هدف أكبر من (1-0).

ويخوض الريدز حامل اللقب، قمة الأربعاء بكامل نجومه خاصة بعد تألق النجم السنغالى ساديو مانى، والمصري محمد صلاح، منذ أيام أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي، حيث سجل كل منهما هدفا.

على الجانب الأخر، يعانى الروخى بلانكوس تحت قيادة سيميوني من سوء حظ غريب فى مباريات الفريق لدوري أبطال أوروبا، لعل البطولة الأبرز عام 2014 التى كان الفريق في طريقه للفوز بها، قبل أن يدخل سيرجيو راموس قائد الفريق الملكي ويعيد المباراة لنقطة الصفر بهدف قاتل، ثم فوز الريال 4-1 في الأشواط الإضافية.

أيضا الموسم الماضي فاز أتلتيكو مدريد على يوفنتوس 2-0 فى مباراة الذهاب للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، قبل الخسارة بشكل مفاجئ بهاتريك الأسطورة كريستيانو رونالدو.

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التشكيل المتوقع لليفربول

يعاني ليفربول من غياب الحارس البرازيلي أليسون بيكر للإصابة

ومن المنتظر أن يبدأ كلوب بالتشكيل التالي:

أدريان

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

جورجينيو فينالدوم - فابينيو - أليكس أوكسليد تشامبرلين

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

تشكيل أتلتيكو مدريد

لا غيابات في أتلتيكو مدريد قبل موقعة الآنفيلد ضد ليفربول ، لكن قد يفتقد الروخيبلانكوس لتوماس ليمار فقط إذا لم يتعافى من الإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ سيميوني بنفس تشكيله المعتاد.

يان أوبلاك

رينان لودي - فيليبي - ستيفان سافيتش - كيران تريبيير

جواو فليكس - كوكي - توماس بارتي - ساؤول نيجيز

ألفارو موراتا - أنخيل كوريا

القناة الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناة beIN Sports HD 2.