موعد مباراة الأهلي وسموحة.. والقنوات الناقلة.. وفايلر يستبعد 7 لاعبين

كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره سموحة، في السابعة والنصف، مساء الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ18 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي اللقاء منتشيا بعد تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.

ويحتل الأهلي المركز الأول في الدوري برصيد 48 نقطة، من 16 مباراة، فيما يأتي سموحة في المركز السابع بـ24 نقطة من 17 لقاء.

قائمة الأهلي

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة سموحة، وشهدت استبعاد الثنائي جونيور أجايي وياسر إبراهيم للإيقاف، بالإضافة إلى محمود متولي ورمضان صبحي للإصابة، وشريف إكرامي وعلي معلول وجيرالدو لأسباب فنية.

كما تشهد القائمة عودة محمود وحيد للتواجد في مركز الظهير الأيسر، وحسام عاشور في وسط الملعب، والعربي بدر بعد تألقه مع منتخب مصر للشباب في كأس العرب.

وتضم قائمة الأهلي كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة – محمد هاني – أيمن أشرف – محمود وحيد – أحمد فتحي.

خط الوسط: حسام عاشور – أليو ديانج – وليد سليمان – حسين الشحات – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد الشيخ – عربي بدر.

خط الهجوم: مروان محسن – أليو بادجي.

التشكيل المتوقع

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ومن المتوقع أن يبدأ فايلر، المباراة بتكشيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة ومحمود وحيد

الوسط: عمرو السولية وديانج وأحمد الشيخ وقفشة ووليد سليمان

الهجوم: بادجي

القنوات الناقلة للدوري

القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "تايم سبورت" للرياضة.

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