مبابي المرجح غيابه عن مواجهة دورتموند خضع لفحص فيروس كورونا

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خضع نجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي لفحص فيروس كورونا المستجد بسبب الوعكة الصحية التي أبعدته عن تمارين الفريق في اليومين الأخيرين وقد يحرمه من المشاركة في مباراة الأربعاء ضد بوروسيا دورتموند الألماني في دوري الأبطال، وذلك بحسب ما كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية.
وأشارت الصحيفة الى أن بطل مونديال 2018 مع المنتخب الفرنسي خضع الثلاثاء للفحص من أجل معرفة إذ كان يعاني من فيروس كورونا الذي يضرب العالم وأحدث فوضى في الروزنامة الرياضية، بينها مباراة الأربعاء في إياب ثمن النهائي من المسابقة القارية التي يخوضها الفريقان على "بارك دي برانس" من دون جمهور تخوفا من انتشاره.
وكشفت "ليكيب" أن نتيجة الفحص ستصدر مساء الثلاثاء أو صباح الأربعاء، مضيفة أن العناصر الأولية تشير الى تأكيد التشخيص الأولي وهو أن تكون النتيجة سلبية لأن ما يعاني منه اللاعب ليس سوى التهاب اللوزتين.
ورأت أن مبابي قد لا يشارك أساسيا في مباراة الأربعاء لكن من المرجح أن يكون في تشكيلة المدرب الألماني توماس توخل الذي يواجه فريقه السابق وفريقه الحالي متخلفا 1-2 بنتيجة مباراة الذهاب.
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