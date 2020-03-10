الاتحاد الايطالي يدرس خيار المباراة الفاصلة لتحديد هوية بطل الكالتشيو

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كشف تقرير اعلامي ايطالي ان الغموض يكتنف مصير ما تبقى من جولات الدوري الايطالي بعدما قررت حكومة روما تأجيل كافية المباريات حتى اشعار اخر بسبب حالة الحجر الصحي التي تعيشها البلاد ضمن خطط التصدي لفيروس كورونا المستجد الذي انتشر في ايطاليا.

وحسب موقع فوتبول ايطاليا فان الاتحاد الايطالي يدرس العديد من المقترحات التي من شانها انقاد بطولة الدوري على الاقل من خلال تحديد هوية البطال و اصحاب المراكز الاوروبية و الفرق المعنية بالهبوط على ان يتم مناقشة كافة المقترحات العملية في اجتماع يعقده الاتحاد في الثالث و العشرين من الشهر الجاري بناء على المعطيات الصحية التي تكون متوفرة لدى الاتحاد.

ومن بين المقترحات التي سيدرسها الاتحاد مقترح اجراء مباراة فاصلة بين الفريقين المتصدرين للترتيب الحالي للبطولة و هما جوفنتوس و لازيو روما و الفائز منهما سيتوج بطلا و لو ان هذا المقترح لن يروق لنادي انتير ميلانو صاحب المركز الثالث و الذي يمتلك مباراة مؤجلة امام سمبدوريا اجلت بسبب كورونا و بالتالي سيرفض و قد يطالب بإشراكه في ملحق نهائي لتحديد هوية البطل .

ويحتفظ تاريخ الدوري الايطالي بحالة عرفت اجراء مواجهة فاصلة لتحديد البطل و كانت في الموسم الرياضي 1963-1964 بين الانتير و بولونيا بعد تساويهما في الرصيد النهائي للنقاط و خاضا الفريقان المتصدران مباراة فاصلة على ملعب روما الاولمبي المحايد و انتهت بفوز بولونيا بهدفين نظيفين ليتوج بلقب الدوري الايطالي.

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ويعتبر الدوري الايطالي الدوري الوحيد بين الدوريات الاوروبية الخمسة الكبرى التي تم تعليق مبارياتها بسبب فيروس كورونا في وقت تستمر منافسات بقية الدوريات سواء في حضور الجماهير او بأبواب موصدة .

ويطرح تأجيل المباريات اشكالا في قلة التواريخ لإتمام الموسم في ظل روزنامة دولية مكثفة تعرف هذا الموسم اقامة نهائيات امم اوروبا بداية من الرابع عشر يونيو المقبل .

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