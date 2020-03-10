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العين والظفرة إلى نهائي كأس الامارات

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اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام


تأهل العين والظفرة الى نهائي مسابقة كأس الامارات لكرة القدم بعد فوز الاول على الشارقة 3-2، والثاني على بني ياس 1-صفر بعد التمديد (الوقت الاصلي صفر-صفر) الثلاثاء في الدور نصف النهائي.

في المباراة الاولى، بلغ العين النهائي للمرة الخامسة عشرة (رقم قياسي) بتخطيه الشارقة بثلاثة اهداف سجلها المجري بالاش دشودشاك(2) والكازاخستاني اسلام خان (31) والبرازيلي كايو كانيدو (37) مقابل هدفين للبرازيليين ماركوس فينيسوس (12) وكايو لوكاس (42).

ويتطلع العين في النهائي الذي سيتحدد موعده لاحقا الى نيل اللقب الثامن في تاريخه ليصبح على بعد لقب من شباب الأهلي صاحب الرقم القياسي (9 مرات).

وفي المباراة الثانية، تأهل الظفرة بفوزه على بني ياس بهدف البرازيلي دييغو جارديل من ركلة جزاء في الدقيقة 103 من الشوط الاضافي الاول.

وهذه المرة الثانية على التوالي التي يبلغ فيها الظفرة المباراة النهائية، بعد الموسم الماضي حين خسر فرصة نيل اللقب الاول في تاريخه بسقوطه امام شباب الأهلي 1-2.

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ملخص مباراة العين والشارقة:

اهداف مباراه بني ياس و الظفره:

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