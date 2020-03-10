تقنية الـVAR تفرض التعادل بين المقاولون وطلائع الجيش

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فرضت تقنية الاعادة بالفيديو "في أيه آر" التعادل بين المقاولون العرب وضيفه طلائع الجيش بنتيجة 1-1 الثلاثاء في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.

وبدا المقاولون في طريقه للعودة الى سكة الانتصارات بعد الهزيمتين أمام إنبي (1-2) وبيراميدز (صفر-2) في المرحلتين الماضيتين، وذلك بتقدمه عن طريق التونسي سيف الدين الجزيري (10+45 من ركلة جزاء)، لكن طلائع الجيش خطف التعادل في الدقيقة 84 من ركلة جزاء أيضا نفذها محمد ناصف.

وبهذه النتيجة، رفع المقاولون العرب رصيده الى 33 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الزمالك الثالث الذي يلعب الخميس مع الاتحاد السكندري، فيما بقي طلائع الجيش في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة.

وجاء الشوط اول متواضعا فنيا وكاد أن يغيب عنه التشويق تماما لولا تقنية الإعادة بالفيديو "في أيه آر" التي تدخلت للمرة الأولى عندما قرر قرر الحكم عدم احتساب ركلة جزاء لطلائع الجيش اثر لمسة يد على ابراهيم صلاح داخل منطقة الجزاء (35)، ثم مرة ثانية حين احتسبت ركلة جزاء للمقاولون في لعبة مشابهة بعدما لمست الكرة يد خالد سطوحي، فانبرى لها الجزيري وسددها في منتصف مرمى الحارس محمد بسام (10+45).

ولجأ الحكم الى "في أيه آر" للمرة الثالثة في الدقيقة 61 في واقعة ضرب لاعب المقاولون النيجيري معروف يوسف لعمار حمدي بدون كرة، ما دفع الحكم الى انذاره.

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ومع مرور الوقت، نشط لاعبو الجيش سعيا لإدراك التعادل وتصدى محمود ابو السعود لتسديدة عمار حمدي (62)، ثم انقذ مرماه من تسديدة المنفرد عمر جمال (68).

وعندما اعتقد المقاولون أنه حسم فوزه الحادي عشر لهذا الموسم، تدخلت تقنية "في أيه آر" مجددا في احتساب ركلة جزاء للجيش بعدما لمس معروف يوسف الكرة بيده في المنطقة المحرمة، فانبرى لها ناصف وسددها على يمين ابو السعود (84).

اهداف مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش: