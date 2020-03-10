حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 10 / 3 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 10 / 3 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، وأشرف صبحى: الأحداث الرياضية فى مصر بدون جماهير بما فيها مباراة توجو أشرف صبحى: الأحداث الرياضية فى مصر بدون جماهير بما فيها مباراة توجو الأولمبي يقترب من مواجهة البرازيل والأرجنتين ورفض كرواتيا ياسر إبراهيم عن الاقتراب من الدوري: الكبار لا يحتفلون إلا بعد حسم البطولة فايلر يعلن قائمة الأهلي لمباراة سموحة.. عودة محمود وحيد وعربي بدر Advertisements المقاولون يتعادل مع طلائع الجيش 1-1 بركلات جزاء عن طريق الـVAR اتحاد الكرة: مباراتا الأهلى والزمالك أمام الوداد والرجاء بدون جمهور إجراءات وقائية لجهاز المنتخب بعد اكتشاف حالة كورونا فى توجو جلسة بين وزير الرياضة ومسئولى "كاف" بحضور الجناينى مران الزمالك استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري.. صور

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