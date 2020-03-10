شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مسابقات كرة اليد 3 أيام بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات العليا والمصغرة للاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم تأجيل جميع لقاءات المسابقات المختلفة أيام الخميس والجمعة والسبت وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية المباريات المؤجلة تشمل مسابقات دورى المحترفين ومرتبط 2002 محترفين والدورى الممتاز والدرجة الأولى وعمومى سيدات وبطولة 2006 ناشئين، ومن المقرر أن تقام الجولة قبل الأخيرة من دورى المحترفين للرجال التى كانت ستقام على مدار يومى الخميس والجمعة لتقام يوم 19 من شهر مارس الجاري.

كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مسبقاعن تقديم موعد لقاء قمة دورى المحترفين بين الأهلى والزمالك في الجولة الأخيرة 24 ساعة ليقام يوم 24 مارس الجارى بدلاً من 25، وقال عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد أن هذا التقديم يأتى فى ظل انشغال صالة السادس من أكتوبر ببطولة دولية بدءًا من يوم 25 ما تسبب فى تقديم اللقاء والجولة بالكامل لتقام جميع مباريات الجولة الأخيرة فى نفس اليوم.

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يذكر أن هذه الجولة كان محددًا لها يوم 19 مارس، إلا أنه تم تأجيلها إلى يوم 25 لتجمع المنتخب الأول للاستعداد إلى أولمبياد طوكيو 2020 قبل أن يتم تغيير الموعد مرة أخرى للاستقرار على إقامتها يوم 24 مارس الحالى.

وتشهد الجولة الأخيرة لقاءات قوية بخلاف مباراة الأهلى والزمالك، بين كل من طلائع الجيش مع الأولمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى.