شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضة تعلن إقامة مباراتي الأهلي والزمالك أمام الوداد والرجاء باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم، الثلاثاء، بمجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الدولي، ضم اللقاء كلا من اللواء على درويش المدير التنفيذي للهيئة، السيد "الفريد" المستشار الزراعي للهيئة، اللواء محمد زين ممثل الهيئة العربية للتصنيع، ووليد عبد الوهاب أمين مجلس الإدارة.

وخلال اللقاء بحث وزير الرياضة تأجيل صيانة أرضية الملعب الرئيسي لكرة القدم، تمهيدًا لاستضافة مباراتي الاهلي مع الوداد المغربي، والزمالك مع الرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال افريقيا مايو المقبل.

وقد قرر وزير الرياضة بالتنسيق مع مجلس الإدارة تأجيل الصيانة إلى ١٠ مايو بدلاً من الأول من شهر أبريل.

وأكد وزير الرياضة أن قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك وجميع الأندية المصرية التى تشارك فى المنافسات الأفريقية لهم كامل الدعم في مشوارهم الأفريقي مطالبا الأهلى والزمالك وبيراميدز ببذل كل جهد ممكن للوصول للمباراة النهائية حتى تكون البطولتان من نصيب الأندية المصرية وتضاف لسجل الإنجازات الرياضية التي تشهدها مصر مؤخرًا.