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جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى عقب مباراة المقاولون وطلائع الجيش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 10 / 3 / 2020 إقامة مباراة واحدة ضمن الجولة الـ18 من بطولة الدورى المصرى حيث أستضاف المقاولون العرب نظيره طلائع الجيش.  

المقاولون يتعادل مع طلائع الجيش 1-1 بركلات جزاء عن طريق الـVAR

تعادل فريق المقاولون العرب مع نظيره طلائع الجيش بهدف لكل منهما، فى المباراة التي جمعتهما في الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وجاء هدف المقاولون العرب عن طريق سيف الدين الجزيري في الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة في .

فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش في الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـ VAR أيضًا.

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المقاولون يتعادل مع طلائع الجيش 1-1 بركلات جزاء عن طريق الـVAR

وياتى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى كالتالى : 
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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