محطة سموحة تقرب فايلر من كتابة التاريخ مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:



يستهدف رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، مواصلة ضرب الأرقام القياسية وملاحقة الآخرى، قبل مواجهة سموحة في انطلاقة الدور الثاني للفريق للمارد الأحمر في الدوري المصري.

ويلاقي الأهلي فريق سموحة في السابعة والنصف مساء غدًا، الأربعاء، على ملعب ستاد القاهرة في إطار مباريات الجولة 18 من الدوري المصري.

ويعد السويسري رينيه فايلر على موعد مع معادلة الرقم القياسي الصامد والمسجل باسم المدير الفني الأسبق للأهلي، البرتغالي مانويل جوزيه، حيث إذا فاز فايلر في لقاء سموحة، سيصل إلى الانتصار رقم 17 المتتالي في الدوري منذ انطلاقته.

ويعد مانويل جوزيه هو صاحب لقب أكثر مدرب تحقيقا للانتصارات المتتالية مع الأهلي، بالفوز في 17 مباراة متتالية بالدوري خلال موسم 2004–2005.

وحقق فريق الأهلي تحت قيادة رينيه فايلر في بطولة الدوري هذا الموسم 16 فوزا متتاليا منذ انطلاقته، وأحرز المارد الأحمر 45 هدفا بينما اهتزت شباكه بـ3 أهداف.

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ويلاحق السويسري رينيه فايلر رقما قياسيا آخر فيما يتعلق بقائمة أطول سلسلة لاهزيمة مع الفريق الأحمر في مختلف البطولات.

ويسعى فريق الأهلي بقيادة فايلر لمواصلة سلسلة اللاهزيمة هذا الموسم، والتي امتدت لـ21 مباراة في جميع البطولات.

وتعود آخر خسارة تلقاها الفريق الأحمر ليوم 11 نوفمبر الماضي أمام النجم الساحلي في مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ومنذ الخسارة التي تلقاها الأهلي أمام النجم، فاز المارد الأحمر في 17 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات آخرين.

ويعد البرتغالي مانويل جوزيه هو صاحب الرقم القياسي في خوض عدد كبير من المباريات دون التعرض للهزيمة، وذلك خلال موسم 2004-2005، حيث وصلت سلسلة اللاخسارة حينها إلى 55 مباراة في مختلف البطولات.

بينما يأتي حسام البدري في المركز الثاني من حيث المدربين الذين قادوا الأهلي لأطول سلسلة لاهزيمة، حيث وصل المارد الأحمر معه إلى 39 لقاءا بدون تلقي أي خسارة خلال موسم 2016-2017.