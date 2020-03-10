الأولمبية: لم نجمد النشاط في مصر.. ولا داع للتهويل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أنه لا يوجد أي قرار بوقف النشاط الرياضي في مصر، مؤكدا التزامه بالإجراءات الاحترازية التي تُتخذ خلال الفترة الحالية بسبب ظل المخاوف المتعلقة من فيروس كورونا.

وقال حطب، في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم الثلاثاء: "لا يوجد داع لوقف النشاط الرياضي حاليا والأمر يتلخص في بعض التدابير الاحترازية لمواجهة الفيروس".

وأضاف: "لم نوقف النشاط الرياضي ولم ندرس ذلك نهائيا ولم نجتمع من الأساس لإصدار أي قرار، ووننصح بالتدابير الاحترازية في حالة وجود تجمعات ونتبع الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية".

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وأكمل: "ملتزمون بقرار رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ونتبع نفس المنظومة، ولم نجمد النشاط الرياضي كما تردد ولم يصلنا أي توصيات بشأن هذا الأمر".

وتابع: "كل الأمور تسير بشكل طبيعي، وبعض الاتحادات فقط على المستوى الفردي قامت بتأجيل النشاط لظروف الامتحانات والعاصفة المتوقعة يوم الخميس".

وأوضح: "لم يُصدر أي قرار بإقامة الألعاب الأخرى دون جمهور، ولم يصلنا خطاب رسمي بتأجيل أولمبياد طوكيو أو نقلها إلى مكان آخر".

وأتم هشام حطب قائلا: "حصل الموضوع على أكبر من حجمه ولا داع للتهويل، وفيروس كورونا لن يؤثر على استعدادنا للأولمبياد".