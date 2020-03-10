جرب تدرب.. كيف يواجه الأهلي سموحة والإرهاق بقائمة منقوصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

"جرب تدرب" تقرير تفاعلي للاقتراب أكثر من كرة القدم والمباريات الكبرى التي ينتظرها الملايين بشغف قبل بدايتها بأيام وأسابيع، وأحياناً لشهور وسنوات، وهنا تتاح الفرصة لك للقيام بتجربة التدريب لدقائق معدودة، يمكنك خلالها اختيار تشكيل فريقك وتحديد متطلباتك من المباراة لتحقيق الأهداف المرجوة.

مأزق الدوري

لا يواجه الأهلي أي مشاكل في بطولة الدوري هذا الموسم من ناحية النتائج والأداء، لكن يمر بفخ تلو الأخر بسبب ضغط المباريات أحياناً، وندرتها في أحيان أخرى.

لعب الأهلي في بريتوريا بجنوب إفريقيا يوم 7 مارس الجاري ضد صنداونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسيلعب الأربعاء 11 مارس في القاهرة ضد سموحة في الدوري المصري.

فارق زمني مدته 3 أيام فقط، بخلاف يومي المباراتين، يتخلله رحلة سفر شاقة من أقصى جنوب القارة الإفريقية إلى أبعد دولة في شمالها، وهنا تكمن صعوبة المباراة التي خرج منها أغلب رجال فايلر بعد أن ضربهم الإرهاق.

قائمة منقوصة

بخلاف الإرهاق الشديد الذي خلفته الرحلة الطويلة والمواجهتين المفعمتين بالتوتر والضغط البدني والعصبي على اللاعبين، يُعاني الأهلي أمام سموحة من نقص عددي لأسباب مختلفة.

حيث يغيب المدافع الأساسي مؤخراً ياسر إبراهيم، والجناح النيجيري المتحول إلى مركز المهاجم جونيور أجايي بسبب الإيقاف بعد أحداث مباراة السوبر أمام الزمالك في أبوظبي.

وبسبب الاجهاد الذي ضربهما منح رينيه فايلر الثنائي علي معلول وجيرالدو راحة واستبعدهما من قائمة المباراة، بينما يغيب محمود متولي ورمضان صبحي لعدم تعجل إشراكهما قبل اكتفال تعافيهما.

وبذلك يفقد الأهلي 6 من نجومه الذين كان لهم دوراً أساسياً في الفترة الأخيرة قبل التعرض للإصابات والارهاق البدني جراء رحلة بريتوريا البعيدة.

رينيه فايلر لم يجد سوى 16 لاعب فقط في قائمة المباراة، ليقوم باستدعاء اللاعب الشاب عربي بدر لتصبح القائمة 17 لاعباً، ثم إضافة حارس ثالث وهو مصطفى شوبير، لتكتمل القائمة إلى 18 لاعب.

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فرصة

الغيابات الكثيرة في فريق الأهلي ستكون فرصة للاعبين أخرين لاستشكاف الملعب من جديد، مثل أيمن أشرف ومحمود وحيد، وحسام عاشور، وأحمد الشيخ ووليد سليمان.

كما ستكون الفرصة سانحة لحصول عربي بدر على بعض الدقائق ليتعرف عليه الجمهور الأحمر عن قرب، بالإضافة إلى السنغالي أليو بادجي الذي يبحث عن المشاركة الثانية له أساسياً بعد أن بدأ مباراة صنداونز في بريتوريا.

الحل الأمثل

لا يجب القيام بتغييرات كبيرة في التشكيل حتى لا يتأثر الفريق سلباً وتتعرض المنظومة التي أسسها رينيه فايلر على مدار الأشهر الماضية للتخريب لعدم الانسجام ولغياب استيعاب طريقة اللعب بالشكل الأمثل عند بعض اللاعبين.

ولذلك سيكون التشكيل الأمثل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

لأن الحارس لا يبذل مجهوداً كبيراً، فهو يكاد يكون لا يركض في المباريات، وبالتالي يمكن للحارس أن يلعب كل مباريات الموسم بلا راحة إذا كان يقوم بعمليات الاستشفاء بشكل مناسب.

خط الدفاع: محمد هاني، (نظراً لقيام أحمد فتحي بمجهود كبير أمام صنداونز، ولأن هاني يحتاج للمشاركة من جديد لاستعادة لياقته فنياً وبدنياً)، رامي ربيعة (لأنه المدافع الأساسي الوحيد المتاح)، أيمن أشرف (للمساعدة في بناء الهجمات واستعادة حساسية المباريات)، محمود وحيد (حتى لا ينسى كرة القدم بعد تألق التونسي معلول أحد أفضل لاعبي القارة السمراء في مركزه).

خط الوسط: عمرو السولية وديانج (يتم ذكرهما معاً كأنهما لاعباً واحداً نظراً لأنهما يكملان بعضهما البعض بامتياز، لكن على فايلر البحث عن طريقة لإراحتهما بالتناوب، قد يكون عربي بدر أو حسام عاشور خياراً جيداً، لكن في الحالتين ستكون مجازفة من فايلر، لأن الأول لم يخض تلك التجربة من قبل، والثاني بعيد عن الملعب لفترة طويلة).

الرباعي الهجومي: أحمد الشيخ (فرصة جديدة لإثبات الذات ومساعدة الفريق بعد فترة غياب)، وليد سليمان (الحصول على دقائق أكثر لجاهزية أكبر للتحديات المقبلة)، محمد مجدي أفشة (لأن القائمة تخلو من بديل، صحيح أن هناك لاعبين يمكنهم تعويضه بشكل استثنائي ومؤقت مثل وليد سليمان أو حسين الشحات أو عمرو السولية لكن قد يحدث خلل)، أليو بادجي (لمزيد من الثقة).

جرب تدرب

والأن دورك للقيام بتجربة تدريب الأهلي في مواجهة سموحة بتلك الظروف الصعبة، ووضع خطة وتشكيل المباراة وما الذي تريده منها، وكيف يمكنك أن تحقق أهدافك دون خسائر، أو بأقل خسائر، وسيتم نشر الخطة الأنجح والأنسب والمطابقة للمباراة في التقرير القادم من "جرب تدرب".