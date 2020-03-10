الأرصاد: اتحاد الكرة لم يتواصل معنا.. ويفضل تأجيل مباريات الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت إيمان شاكر رئيس مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، أنه من الأفضل تأجيل مباريات الدوري المصري المقرر إقامتهم يومي الخميس والجمعة.

وأشارت إيمان شاكر في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن مسؤولي اتحاد الكرة لم يتواصلوا مع هيئة الأرصاد من أجل أخذ المشورة بشأن إقامة المباريات من عدمه.

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وقالت إيمان شاكر: "يفضل تأجيل مباريات يومي الخميس والجمعة في الدوري المصري نظرًا لأن الأمطار ستكون غزيرة وستعوق حركة اللاعبين".

واختتمت: "مسؤولو اتحاد الكرة المصري لم يتواصلوا معنا، من الوارد أن يكون قد تم التواصل مع زميل آخر، لكن لم يتحدثوا معنا بشكل رسمي".

ومن المقرر تقام أربع مباريات في الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز، ستجمع أحدهم الاتحاد السكندري مع الزمالك.