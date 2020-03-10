تقارير: نتيجة فحص نجم باريس سان جيرمان لفيروس كورونا جاءت سلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
ذكرت تقارير صحفية فرنسية، أن نتيجة فحص فيروس كورونا الذي أجراه النجم كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، جاءت سلبية.
ووفقاً لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن مبابي قام بإجراء اختبار لمعرفة ما إذا كان قد أُصيب بفيروس كورونا أم لا، بعد تعرضه لنزلة برد وغيابه عن تدريبات الفريق الباريسي لمدة يومين.
وقالت الصحيفة أن نتيجة الفحص الذي أجراه مبابي، اليوم الثلاثاء، جاءت سلبية وتأكد عدم تعرض النجم الفرنسي لفيروس كورونا، ومعاناته من مشاكل في الصدر فقط.
يذكر أن توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، أكد في وقت سابق أنه سيتخذ قرار مشاركة مبابي من عدمها أمام بوروسيا دورتموند الألماني بدوري أبطال أوروبا، غداً الأربعاء.
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