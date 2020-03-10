سلة الأهلي تتقدم على الجزيرة في نصف نهائي دوري السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
فاز الأهلي على الجزيرة في المباراة الثالثة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة بنتيجة 80-74، مساء اليوم الثلاثاء.
وبهذه النتيجة، يتقدم الأهلي على الجزيرة 2-1 في سلسلة مواجهات الفريقين ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة، المقامة بنظام "Best of 5".
وستقام المباراة الرابعة بينهما يوم الخميس المقبل على صالة استاد القاهرة.
وفي حالة التعادل بينهما في المواجهات (إذا نجح الجزيرة في تحقيق الفوز) سيتم اللجوء إلى مباراة خامسة تُقام على صالة فاصلة.
ويتأهل الفريق الفائز بثلاث مباريات من السلسلة إلى نهائي دوري السوبر لكرة السلة.
يُذكر أن فوز الأهلي سيمنحه بطاقة العبور إلى النهائي لمواجهة الفائز بين الزمالك والاتحاد السكندري.
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